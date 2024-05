Alex Kibet schrijft recordeditie van 20 km door Brussel op zijn naam, Koen Naert vierde

In een volgepakt deelnemersveld met maar liefst 45.000 starters - nooit waren er zoveel - heeft de Leuvense Keniaan Alex Kibet zich vandaag de sterkste getoond.

Hij werkte de 20 kilometer door Brussel af in 59'57" en hield zo nipt de Eritreeër Aleksandr Tekleweld af. Die snelde 2 seconden later over de streep.

De Brusselse Ethiopiër Solomon Belayneh maakte het podium compleet in een tijd van 1u00'26". Nog eens vijf seconden later kwam onze landgenoot Koen Naert als vierde binnen.

Naert is in volle voorbereiding op de Olympische Spelen. Daar staat hij aan de start van de marathon.

Bij de vrouwen ging de zege naar de Brusselse Sophie Hardy in 1u10'56", voor Amelie Saussez en Amélie Bihain.