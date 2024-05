Bart Verhaeghe blijft op de vlakte over toekomst Hayen en prikt naar Deila: "Hij gebruikte onze knowhow niet"

ma 27 mei 2024 08:29

Uiteraard een kamerbrede glimlach bij Bart Verhaeghe. De voorzitter van Club Brugge is in de wolken met de onverhoopte titel van zijn ploeg. Hij zag in de play-offs hoe Nicky Hayen het potentieel uit de groep haalde en geeft het bestuur een schouderklopje na de trainerswissel. "Als je de orkestmeester wisselt, zal het orkest ook anders spelen", deelt hij met de knipoog.

"Een gigantische ontlading, de titel van de Club-familie." Zo beschrijft voorzitter Bart Verhaeghe de 19e landstitel van Club Brugge. Een die hij zelf niet verwacht had. "We hadden een duidelijke doelstelling om de tweede plaats te halen. Van de titel durfden we toen niet te dromen." Daar bracht onder meer de trainerswissel verandering in. Nicky Hayen transformeerde blauw-zwart naar een geoliede machine.



"De belangrijkste man om de sportieve lijnen uit te zetten bij Club is de trainer", zegt de voorzitter erover. "Als je de orkestmeester wisselt, zal het orkest ook anders spelen. We hebben heel veel knowhow opgebouwd om de trainer te ondersteunen. Daar kun je mee werken." Een prikje richting de vorige trainer?

In de komende dagen en weken zullen we Hayen zijn toekomst bespreken. Bart Verhaeghe

"Op een bepaald moment zag je dat de knowhow niet meer gebruikt werd. Dat was ook onze fout. Eerst zei hij (Ronny Deila, red.) dat hij de mensen zou gebruiken, maar als dat niet meer gebeurde, deed dat pijn", bevestigt Verhaeghe de bovenstaande vraag. Daarom is hij erg tevreden dat een man van de club voor succes zorgde. "Nicky heeft het schitterend gedaan. Heel volwassen en rustig ook. Ik ben onder de indruk van de wedstrijden die hij gecoacht heeft. Ook heel het team dat errond staat, verdient een heel dikke proficiat." Ligt een contractverlenging al klaar? "We hebben duidelijke afspraken gemaakt: stap voor stap", houdt Verhaeghe de boot af. "We wisten dat van die groep nog niet het volledige potentieel was benut." "Nicky heeft dat schitterend gedaan. Nu gaan we niet vooruitlopen op de situatie, in de komende dagen en weken zullen we zijn toekomst bespreken."

