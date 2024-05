Marlon Colpaert valt net naast podium in WB roeien in Luzern, lichte dubbeltwee naar A-finale

Niels Van Zandweghe en Tibo Vyvey hebben zich zaterdag tijdens de tweede manche van de wereldbeker roeien in het Zwitserse Luzern geplaatst voor de A-finale in de lichte dubbeltwee. Het duo neemt komende zomer ook deel aan de Olympische Spelen in Parijs. Hun reserve Marlon Colpaert eindigde vierde in de A-finale van de lichte skiff, een niet-olympische discipline.