Leclerc doorbreekt in Monaco de reeks poleposities van Verstappen, die pas 6e is

Er is geen mooiere plek om op de eerste plek te starten in de Formule 1 dan in Monaco. Wie wil nu geen enorme kans om de overwinning te pakken op een van de meest iconische circuits?

De strijd om de polepositie was dan ook een nagelbijter tussen Red Bull, Ferrari en McLaren.

Max Verstappen, die nog geen polepositie liet liggen dit seizoen, kloeg net als in Imola dat hij "op ijs" reed. Bij zijn snelle ronde schampte de wereldkampioen ook nog eens de muur, waardoor hij niet verder kwam dan P6.

Nog altijd een pak beter dan ploegmaat Sergio Perez die niet verder kwam dan Q1 (net als Fernando Alonso).

De rode bolides van Ferrari flitsten vlotter door het prinsdom. Charles Leclerc schonk zichzelf een gouden kans om eindelijk de Grote Prijs van zijn thuisstad te winnen. De Monegask hield de McLaren van Oscar Piastri af.

Diezelfde kleuren zien we ook terug op de tweede startrij met Carlos Sainz met zijn Ferrari voor de McLaren van Lando Norris.

Verstappen staat dus op de 3e startrij met de Mercedes van George Russell schuin voor zich. Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Alex Albon en Pierre Gasly vervolledigen de top 10.