Keniaanse Beatrice Chebet verpulvert in Eugene het wereldrecord op de 10 kilometer

Voor de meeting in Eugene (VS) had Beatrice Chebet een persoonlijk record op de 10.000 meter van 33'29"70. Maar daar was op de de "Prefontaine Classic" niets van te merken.

De Keniaanse verteerde het hoge tempo van de hazen tot 5 kilometer perfect en kon daarna nog versnellen. Gedragen door de aanmoedigingen van het enthousiaste publiek dook ze bijna 7 seconden onder het vorige wereldrecord.

Chebet deed de klok stoppen op 28'54"14 en liep zo het record van de Ethiopische Letsenbet Gidey van 29'01"03, gelopen in 2021 in Hengelo, van de tabellen. Eigenlijk was het de bedoeling dat wereldkampioen Gudaf Tsegay (Ethopië) een aanval deed op het wereldrecord, maar 3 ronden voor het einde sloeg Chebet haar slag.

Chebet, brons en zilver op de afgelopen WK's atletiek op de 5.000 meter, werpt zich op als een van de favorieten voor de lange afstanden op de Olympische Spelen van Parijs over 2 maanden. Opvallend, de wedstrijd in Eugene gold als de olympische kwalificatiewedstrijd voor de Keniaanse loopsters.