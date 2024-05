Mauri Vansevenant wil laatste vluchterskans grijpen, maar telt ook af: "Ik wil naar huis"

Na 20 dagen afzien in Italië blijft Mauri Vansevenant zijn komische zelve.



Wanneer Renaat Schotte hem voor de start van de 19e etappe vraagt of hij nog graag in de Giro is, lacht de boerenzoon.

"Nee, de Giro duurt 2 dagen te lang voor mij. Ik wil naar huis. Het is goed dat het einde in zicht is."