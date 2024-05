Bondscoach Méziane neemt veertien Cats op in voorselectie Olympische Spelen, Allemand is erbij

Ook de geblesseerde Julie Allemand is van de partij. De Belgische liep eind maart een zware enkelblessure op , maar zit in de kern van de bondscoach.

Intussen heeft het voorbereidingsprogramma van de Belgian Cats op Parijs helemaal vorm gekregen. Het team speelt in de aanloop naar het olympisch toernooi vier oefenwedstrijden op eigen bodem.



Eind juni treffen de Europese kampioenen in een drielandentoernooi vicewereldkampioen China (vrijdag 28 juni) en Servië (zondag 30 juni).



Twee weken later staan ze tegenover Spanje (vrijdag 12 juli), in een heruitgave van de laatste EK-finale, en Canada (zondag 14 juli).



Vervolgens wacht een trainingskamp in het Franse Reims, waar nog oefenwedstrijden tegen China en olympisch vicekampioen Japan gespeeld worden.



De Belgian Cats zijn deze zomer voor de tweede keer van de partij op de Spelen. Drie jaar geleden eindigden ze in Tokio op de zevende plaats, na een pijnlijke nederlaag in de kwartfinales tegen gastland Japan.



Op de Spelen in Frankrijk, met matchen in Rijsel en Parijs, is België in de groepsfase ingedeeld in een poule met Duitsland (29 juli), de Verenigde Staten (1 augustus) en Japan (4 augustus).