Kos Karetsas: gisteren man van de match bij Genk, vandaag gewoon in de wiskundeles

Op het half uur zette Karetsas Andi Zeqiri op weg naar de 1-0, met 16 jaar en 183 dagen werd hij de jongste assistgever in de JPL in de laatste 10 jaar.



"Ik kon het niet geloven, een assist in mijn eerste wedstrijd", reageerde Karetsas blij.



Hij was de man van de match van Genk. "Als kind heb ik hier altijd van gedroomd. Dit is de club van mijn kinderjaren, ik ben altijd supporter geweest."



Er wordt hem een grote toekomst voorspeld. "Maar ik moet rustig blijven, de voetjes op de grond houden en blijven voortdoen zoals ik bezig ben."



En dat betekent ook gewoon naar school gaan. Meer bepaald het Atlas College in Genk, het vijfde jaar economie.



Vanochtend waren ze maar met z'n tweeën, de rest van de klas was op een buitenlands toernooi. Achter hem op de foto staat zijn juf wiskunde en de vrouw die voor het college de spelers van Genk begeleidt en opvolgt.