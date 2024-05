Topgolfer Scottie Scheffler is weer vrij na arrestatie tijdens PGA Championship: "Chaotische situatie"

Scheffler had er niets mee te maken, maar in het vastgelopen verkeer voor de Valhalla Golf Club zou hij een bevel van de politie genegeerd hebben om te stoppen.

Scottie Sheffler is momenteel aan de slag op het PGA Championship in de Verenigde Staten. Daar overleed een voetganger na een aanrijding met een busje.

Scheffler sprak in een statement voor zijn 2e ronde van "een groot misverstand": "De situatie was heel chaotisch, logisch gezien het tragische ongeluk net ervoor."



"Er was een groot misverstand in wat ik dacht dat ik gevraagd was te doen. Ik had nooit de intentie om welke instructie dan ook niet op te volgen. Ik hoop dat ik dit opzij kan zetten en me kan focussen op golf."





Het dodelijke ongeluk raakte Scheffler: "Iedereen betrokken bij het toernooi leeft mee met de familie van de man die vanochtend overleed. Dit zet alles weer in perspectief."