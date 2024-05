Thomas Detry opent knap als 5e op PGA Championship, de 2e major van het seizoen: "Heel goed gespeeld"

Detry: "Heel goed gespeeld"

Detry was blij met zijn scorekaart van 66 slagen, 5 onder par. "Ik heb heel goed gespeeld", reageerde hij na zijn 18 holes.



"Ik was in het begin een beetje zenuwachtig, maar was erg tevreden met een birdie bij de start. Ik stond op -2 na vier holes. Het is leuk het toernooi onder par te kunnen beginnen. Alles verliep vlot. Ik ben erg blij met de manier waarop ik mijn eerste dag heb afgewerkt. Dit is een score die past bij een major."



Detry werd eind maart 2e op de Houston Open. In Louisville blijft hij voorlopig zelfs de Amerikaan Scottie Scheffler (-4), de nummer 1 van de wereld en vorige maand winnaar van de Masters in Augusta, voor.



"Ik speel het merendeel van de toernooien op de PGA Tour, maar dit blijft een major. Er is dan extra enthousiasme, maar ook meer druk."



"Het parcours is bovendien veeleisender. Ik ben erg tevreden tussen de beste spelers ter wereld te staan. Ik hoop de volgende 3 dagen op deze manier door te kunnen gaan."