BEKIJK - Julien Watrin kijkt met glimlach uit naar eerste wedstrijden sinds chemo: "Ik geniet volop"

Een atleet van de strafste soort. Julien Watrin is na chemobehandelingen voor teelbalkanker alweer stevig aan het trainen. Binnenkort loopt hij ook zijn eerste wedstrijden. In Sportweekend vertelt hij openhartig hoe hij de voorbije periode beleefd heeft. "Ik leef veel meer in het heden", straalt hij.

Amper 3 maanden geleden stuurde Julien Watrin het slechte nieuws de wereld in dat hij de diagnose teelbalkanker had gekregen. De Belgische recordhouder op de 400m horden kreeg in februari en maart een chemobehandeling.

"Ik heb uiteraard minder getraind door de behandeling, maar alles wat biomechanisch is, zoals ligamenten en spieren, bleef wel behoorlijk goed. Ik kon de kwaliteit dus bewaren in mijn trainingen."

Waar Watrin zich niet aan moest aanpassen, was het gevoel van atleet zijn. "Ik heb me al die tijd atleet gevoeld omdat ik veel dingen intact kon houden", klinkt het.

Watrin heeft ondertussen het goede nieuws gekregen dat de chemo aanslaat, maar die geruststelling was er lange tijd niet. "De onzekerheid is redelijk zwaar", vertelt hij.

"Hij werd meteen Europees kampioen, ik heb er al met hem over gesproken. Maar de ene persoon is natuurlijk de andere niet."

Wat Watrin ook enorm veel deugd deed tijdens zijn herstel, waren zijn ploegmakkers bij de Tornados. Die wonnen het WK indoor op de 4x400m en droegen de zege op aan hun zieke ploegmaat.

"Het verlengen van de wereldtitel maakte me emotioneel", blikt hij terug. "Het was niet zomaar een wereldtitel, want ook de VS was er. Het is dus echt iets groots dat ze gedaan hebben."

Ooit hoopt hij er zelf weer te staan. "Maar we bekijken het stap per stap. Als dat niet meer mogelijk is, is het ook niet erg."

"Maar ik ga erop vooruit en doe dingen die veel mensen niet kunnen als ze uit zo'n zware behandeling komen", besluit hij met een positieve noot.

Binnenkort zal hij ongetwijfeld nog meer stralen als hij voor het eerst weer zijn spikes mag aantrekken voor een wedstrijd.