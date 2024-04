Oekraïner Ilja Kovtoen slingert zich naar dubbel goud op het EK turnen

Op de laatste dag van de toestelfinales op het EK turnen in Rimini heeft Ilja Kovtoen zich gerevancheerd voor zijn mindere prestatie in de allroundcompetitie. Kovtoen was aan zowel de rekstok als op de brug de beste van Europa.

Ilja Kovtoen veroverde op het EK in Antwerpen, in oktober, nog zilver in de allroundcompetitie. Daar wou hij een halfjaar later een Europese allroundtitel aan toevoegen, maar een dramatische grondoefening nekte de nog altijd maar 20-jarige Oekraïner.



In de toestelfinales herpakte Kovtoen zich glorieus. Op de brug met gelijke leggers was hij een klasse apart. Hij ging als enige (ruimschoots) boven de 15.000 punten en verlengde zo zijn titel. Zijn voorsprong op de Cyprioot Marios Georgiou, de winnaar van de allroundcompetitie, was dan ook gigantisch.

Kovtoens overwinning aan de rekstok was iets verrassender, maar hij leverde een bijna vlekkeloze oefening af die net iets beter werd gewaardeerd dan die van de Litouwer Robert Tvorogal.

Op de sprong maakte Jake Jarman zijn favorietenrol waar. De Britse wereldkampioen kreeg wel heel wat weerwerk van de Armeniër Davtyan. Jarman had al goud en zilver op zijn Europese erelijst staan op de sprong.