Thibau Nys opent wegseizoen in Romandië: "Hij kan als reserve nog opgeroepen worden voor de Giro"

Het klassieke wielervoorjaar is afgelopen, maar voor enkele renners moet het seizoen nog beginnen. Thibau Nys is zo'n renner.

Na twee weken rust na het WK veldrijden en twee trainingsblokken in Spanje is hij er nu klaar voor. "Je kan niet zomaar in competitie komen na 22 crossen", zegt vader Sven Nys.

"Het is helemaal anders dan andere wegrenners, die 10 of 12 veldritten rijden. Je moet je lichaam rust geven. Dat hebben we gedaan en nu zou hij klaar moeten zijn voor een mooie reeks tot eind augustus."

De jonge Nys start iets later dan in 2023. "Het was vorig jaar ook de bedoeling om pas in de Ronde van Romandië te beginnen. In laatste instantie werd hij toen opgeroepen voor een paar voorjaarskoersen door een tekort aan renners."

De voorbereiding is ook licht anders verlopen. "Vorig jaar ging hij op stage op de Sierra Nevada, nu was dat in Tenerife. Het is een nieuwe ervaring, want dat betekent iets meer klimmen en iets minder explosiviteit", duidt Sven Nys.