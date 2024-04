Pieter Devos en Gregory Wathelet springen beiden naar top 10-plaats in wereldbekerfinale jumping

Pieter Devos is zaterdag in het saudische Riyadh met de negenjarige merrie Casual DV achtste geworden in de wereldbekerfinale jumping. Onze 38-jarige landgenoot bleef in de slotproef foutloos, maar had voordien al achttien strafpunten verzameld.



Gregory Wathelet had met tien strafpunten en een zevende plaats na de eerste ronde van de finale nog uitzicht op een podiumplaats, maar zakte na drie springfouten in de tweede ronde met 22 punten naar de tiende plaats.



's Werelds nummer een Henrik von Eckermann verlengde zijn titel. Met zijn veertienjarige Belgische ruin King Edward domineerde de 43-jarige Zweed de competitie van start tot finish. Woensdag en donderdag won hij al de eerste twee proeven en zaterdag bleef hij - als een van drie ruiters - ook in beide rondes van de finale foutloos.



De Fransman Julien Epaillard (Dubai du Cedre) mocht met vier strafpunten als tweede het podium op. Het brons ging met zes strafpunten naar Von Eckermans landgenoot Peder Fredricson (Catch Me Not).



De zege bracht Von Eckermann 345.000 euro op. Voor Devos was er nog 75.000 euro, voor Wathelet 60.000.



Philippe Le Jeune blijft nog minstens een jaar de enige Belgische springruiter die op het podium eindigde van de Wereldbeker. In 1988 veroverde hij met Nistria brons. Sindsdien zorgden Olivier Philippaerts, in 2018 met Legend of Love, en Niels Bruynseels, in 2019 met Delux, met vijfde plaatsen voor de beste Belgische resultaten.