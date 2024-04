IN BEELD - Met een gouden strikje aan: Yves Lampaert stapt stijlvol in huwelijksbootje, "El Tractor" is getuige

"Ja!" In de kerk van Pittem stapte Yves Lampaert zaterdagochtend in het huwelijksbootje met zijn vriendin Astrid. Het duo is al acht jaar een koppel en heeft samen een zoontje Aloïs. Tussen de gasten schuilden ook enkele bekende koppen. Zo was boezemvriend Tim "El Tractor" Declercq getuige met dienst. Verder tekenden ook (ex-)ploegmakkers Bert Van Lerberghe en Niki Terpstra present. Bekijk de beelden van de feestelijkheden hieronder.