Lando Norris verovert pole voor Chinese sprintrace, regen spoelt Verstappen naar plek 4

Lando Norris (McLaren) heeft in een spectaculaire kwalificatie de polepositie voor de sprintrace veroverd. Hij hield het hoofd boven water in de regen, wereldkampioen Max Verstappen moest vrede nemen met plek 4.

Dreigende wolken boven Shanghai zorgden pas in de beslissende kwalificatiesessie voor chaos. Het Chinese publiek had dan al kunnen juichen voor thuisrijder Zhou Guanyu die zich (telkens maar nipt) in de top 10 had kunnen nestelen.

In Q3 werden intermediates bovengehaald om het natte circuit te trotseren. Geen wondermiddel, bleek al snel, want Charles Leclerc beschadigde de voorvleugel van zijn Ferrari tijdens de out-lap.

Ook Max Verstappen en Lando Norris moesten hun snelle ronde afbreken door een schuiver in de laatste bocht. Zo stond Fernando Alonso even op kop met zijn Aston Martin.

Maar bij de laatste kans doken nog twee rijders onder de tijd van de Spanjaard. Wereldkampioen Max Verstappen was er niet bij en moest vrede nemen met plek 4. Norris pakte wel nog uit met een straffe ronde om Lewis Hamilton van de pole te houden.

Carlos Sainz was de beste Ferrari-rijder op de 5e plaats. Perez, Leclerc, Piastri, Bottas en Zhou vervolledigen de top 10.