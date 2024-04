Reclamebord. Filmster. F1-rijder... In die volgorde? China loopt storm voor Zhou Guanyu (ondanks kritiek)

vr 19 april 2024 07:52

20 jaar geleden zat er geen kat, nu was de hoofdtribune voor de Chinese GP in amper 4 minuten uitverkocht. De Formule 1 palmt nu ook China in, met Zhou Guanyu als racend reclamebord. De kritiek over zijn F1-zitje is nog niet verstomd, maar de eerste Chinese F1-rijder wordt in eigen land als een held onthaald.

De nummer 2 als eerste keus? Niet F2-kampioen Oscar Piastri, wel vicekampioen Zhou Guanyu bemachtigde in 2022 een F1-zitje Toptalent Piastri kon nochtans twee titels op een rij voorleggen in de Formule 3 én Formule 2, telkens bij zijn debuut. En Zhou? Die had na 7 jaar in de opstapklassen richting F1 nog geen prijs gepakt. De resultaten konden de keuze van Alfa Romeo dan ook niet verklaren, het Chinese paspoort van Zhou dan weer wel. Liberty Media had nog maar twee jaar eerder de F1-rechten gekocht en zocht naar groeimarkten. De Netflix-serie Drive to Survive bleek een wondermiddel om de Amerikaanse fans aan boord te krijgen. Nu had het nog een koevoet nodig om de Chinese markt open te breken. Zhou Guanyu was de Chinese vrijwilliger. Alfa Romeo-teambaas Fred Vasseur stak de commerciële drijfveren ook niet weg bij de aankondiging van de eerste Chinees in de Formule 1. "Zhou is de perfecte ambassadeur om de populariteit van de F1 in China te laten ontploffen."

Eerder een ambassadeur dan een F1-rijder dus. Zhou Guanyu werd al snel in het rijtje geplaatst van rijders die eerder vanwege het geld dan vanwege hun racetalent in de Formule 1 waren beland. Kritiek die hard aankwam bij Zhou. "Ik wist wat de mensen van me dachten. Het was onmogelijk om de kritiek niet te horen", vertelde hij vorig jaar bij The Players' Tribune. "Het kwam hard aan, want ik had mijn hele leven gewerkt voor die kans. Mijn familie had veel opgeofferd: we verhuisden van China naar Sheffield toen ik 12 was om toch maar een kans te krijgen." "En nog voor ik mijn kans kreeg om te racen, hoorde ik al: Hij verdient dit niet, hij staat daar alleen maar voor het geld."" Zhou kon in zijn debuutrace in Bahrein in 2022 de critici al de mond snoeren door meteen een punt te pakken. Hoewel hij daarna maar 5 puntjes meer zou sprokkelen in zijn eerste seizoen, liet hij af en toe wat vlagen van racetalent zien door zijn ervaren ploegmaat Valtteri Bottas te kloppen.

"The First One"

In zijn 3e seizoen is hét moment om uit te blinken aangebroken voor Zhou. Na 5 jaar wachten door de coronapandemie keert de Formule 1 voor het eerst sinds 2019 terug naar Shanghai voor de GP van China. Als een racend reclamebord wordt de rijder van Stake F1 al meer dan een week uitgestald voor fans en sponsors. "Ik ben waarschijnlijk de drukst bevraagde man in Shanghai momenteel", kon Zhou er wel mee lachen. Hij schrijft er al geschiedenis als eerste Chinees voor eigen publiek, maar kan ook voor zijn team een mijlpaal halen door de eerste punten van het seizoen binnen te hengelen. De Chinezen lopen alvast storm voor Zhou. In 2004 werden bij de allereerste GP van China nauwelijks 57 fans geteld in de tribunes voor de eerste vrije training. Nu was de hoofdtribune - voor de gelegenheid omgedoopt tot de "Zhou-tribune" - uitverkocht in amper 4 minuten. "Eigenlijk 10 minuten, maar het systeem lag even plat", glundert Zhou. Hij torst de druk van de natie. "Het zorgt voor enorm veel vreugde, trots en verantwoordelijkheid", zegt hij.

Ik ben waarschijnlijk de drukst bevraagde man in Shanghai momenteel. Zhou Guanyu