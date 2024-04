Beloftevolle ploegmate van Kopecky moet stoppen: Anna Shackley kampt met hartprobleem

Waar Kopecky in Glasgow vorig seizoen naar de wereldtitel reed, pakte Shackley voor eigen volk brons bij de beloften. Op het eind van het seizoen voegde ze daar nog zilver op het belofte-EK op de VAM-berg in Nederland aan toe. Ook in de Ronde van de Toekomst greep ze net naast de eindzege. In de UAE Tour (4e), de Giro (13e) en de Ronde van Romandië (7e) reed ze naar ereplaatsen. Maar daar zal het bij blijven. In januari werden bij Shackley hartritmestoornissen vastgesteld. Aansluitend volgde een hartscreening in een Nederlands ziekenhuis in Veldhoven, waarbij meerdere onregelmatigheden werden gevonden. Daarna onderging ze uitgebreidere tests en procedures in een ziekenhuis in Barcelona nabij haar woonplaats. Al die tijd bleef ze van de fiets.

"Het meest recente resultaat van alle tests en procedures heeft geleid tot de conclusie dat het hartprobleem niet verenigbaar is met een topsportcarrière", laat de ploeg nu weten.



"We vinden het erg jammer dat Anna's wielerloopbaan zo eindigt", stelt sportief manager Danny Stam. "Zij was een van de grotere talenten in het vrouwenpeloton. "



"We zagen de afgelopen jaren dat ze een goede progressie boekte en we geloofden erin dat zij kon groeien naar de wereldtop."



"Het is vooral voor haar heel spijtig dat ze nu noodgedwongen moet stoppen. Anderzijds zijn we ook blij dat we nog meer gevaarlijke complicaties hebben kunnen voorkomen."



"We hopen dat Anna haar 'normale' leven weer kan oppakken en we zullen samen met het team kijken hoe we kunnen helpen."