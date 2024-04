Na 38 jaar een nieuwe heerser: Litouwer Mykolas Alekna (21) verbetert wereldrecord in het discuswerpen

Nog maar 21 jaar en al wereldrecordhouder. De Litouwse discuswerper Mykolas Alekna heeft op een atletiekmeeting in Oklahoma (VS) een stukje geschiedenis geschreven in zijn sport. Hij wierp de discus 74,35 meter ver en verbeterde daarmee het wereldrecord van de Duitser Jürgen Schult, dat al 38 jaar op de tabellen stond.

Het wereldrecord discuswerpen bedraagt niet langer 74,08 meter.

Na bijna vier decennia is er een nieuwe heerser in de discipline. Mykolas Alekna gooide zijn discus gisteren 27 centimeter verder dan zijn Duitse voorganger.

Mykolas is is de zoon van tweevoudig wereld- en olympisch kampioen discuswerpen Virgilijus Alekna. Ondanks zijn jonge leeftijd werd de Litouwer al Europees kampioen (in 2022 in München) en stond hij al twee keer op het WK-podium (zilver in 2022 in Eugene, brons in 2023 in Boedapest).

Hij verpulverde dit weekend tijdens de Oklahoma Throws Series World Invitational, een kleine meeting die niet op tv werd uitgezonden, uiteraard ook zijn persoonlijk record. Dat stond sinds april 2023 op 71,00 meter.

Jürgen Schult, die voor Oost-Duitsland uitkwam, zette zijn recordworp neer op 6 juni 1986 in Neubrandenburg. Het was het oudste wereldrecord bij de mannen dat nog standhield.

Het oudste wereldrecord in de atletiek (bij mannen en vrouwen) dat nog steeds geldt, is de 1'53"28 van Jarmila Kratochvilova op de 800 meter. De atlete uit het toenmalige Tsjechoslowakije liep die kanontijd in juli 1983.