Met revelatie Oklahoma als leider en kleppers in play-ins: het doek valt over het reguliere NBA-seizoen

Wedstrijd 82 is achter de rug, dus ook het reguliere NBA-seizoen. Twintig teams maken zich nu op voor de laatste rechte lijn richting de iconische ring. Op de slotspeeldag verzekerde revelatie Oklahoma City zich van de leidersplek in het Westen, New Yow York wipte nog over Milwaukee en andere topteams spaarden de krachten voor de play-ins. Een overzicht.

Oklahoma City Thunder. Onthoud de naam alvast als je inschakelt voor de play-offs van de NBA.

De seizoensrevelatie won vannacht zijn laatste wedstrijd van Dallas - zonder Luka Doncic - en verzekerde zich zo van de eerste stek in het Westen. Aan de andere kant van de VS was die eer al even weggelegd voor het autoritaire Boston.

Met een nipte zege na overtime wipten de New York Knicks alsnog naar de 2e plek over Milwaukee in het Oosten. Niet onbelangrijk, want het betekent een (makkelijker?) duel tegen de nummer 7 na de play-ins. Regerend kampioen Denver, met Nikola Jokic wacht hetzelfde lot.

Wie de nummers 7 worden, wordt vanaf dinsdag (16 april) beslist via de play-ins.

In het Westen knokken New Orleans en de LA Lakers eerst om de stek. Wie het duel verliest, krijgt een herkansing voor plek 8 tegen de winnaar van het duel Sacramento-Golden State. De Lakers wonnen vannacht alvast hun generale repetitie tegen Zion Williamson en co.

MVP van vorig seizoen Joel Embiid neemt het met Philadelphia op tegen Miami in het play-intoernooi. De verliezer van die confrontatie moet vol aan de bak tegen Chicago of Atlanta.