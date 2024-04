Opvallend: niet de 5 goals, maar wel 2 zweepslagen gaan viraal na Supercup in Saudi-Arabië

Na de Supercup in Saudi-Arabië ging al snel één beeld viraal. In een video is te zien hoe speler Abderrazak Hamdallah door een supporter geslagen wordt met een riem. Al-Ittihad, de ploeg van Hamdallah, verloor de finale trouwens met 4-1 tegen Al-Hilal.

Al-Hilal won de Supercup in Saudi-Arabië, maar het is niet het sportieve verhaal van de match dat de wereld rondgaat. Op sociale media gaat het over een incident na de match.

Hamdallah, spits bij de verliezende ploeg, gooit na de match water richting een supporter. Het is niet duidelijk wat de aanleiding is, maar de fan in kwestie reageert heftig. Hij slaat Hamdallah twee keer met een lange zweep, of zijn broeksriem. Dat is niet helemaal duidelijk.

Hamdallah, die de enige goal maakte voor Al-Ittihad, lijkt niet al te zwaar geraakt te zijn. Zijn ploegmaats komen tussenbeide en ook de security komt erbij, maar de dader lijkt niet al te hard aangepakt te worden.