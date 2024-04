Fernando Alonso (42) past voor de stoelendans en blijft tot 2026 bij Aston Martin

Fernando Alonso weet van geen ophouden. De 42-jarige Spanjaard blijft tot en met 2026 bij Aston Martin. Er werd de voorbije maanden veelvuldig gespeculeerd over de toekomst van de tweevoudige wereldkampioen, maar Alonso verhuist dus niet van zitje.

Na de overgang van Lewis Hamilton naar Ferrari, een deal die vanaf volgend jaar ingaat, regende het geruchten over het lot van andere rijders en teams. Wie claimt volgend jaar welk zitje?

Fernando Alonso werd bij diverse constructeurs genoemd - zoals bij Mercedes, maar zijn huidige werkgever Aston Martin drukt die verhaaltjes nu al de kop in. Alonso blijft aan boord tot eind 2026.

Alonso ligt sinds 2023 onder contract bij Aston Martin en de veteraan schoot vorig seizoen uitstekend uit de startblokken met meerdere podiumplekken.

De start van dit seizoen oogt iets minder spectaculair, maar nog altijd solide. De vragen die de voorbije weken en maanden werden gesteld, worden nu duidelijk beantwoord: Alonso heeft bijgetekend tot en met 2026.

"Dit is fantastisch nieuws", reageert teambaas Mike Krack. "We hebben een sterke band uitgebouwd en we zijn samen vastberaden om dit project te doen slagen."

"Toen Fernando besliste om te blijven racen, heeft hij eerst met ons onderhandeld. Hij gelooft in ons en wij geloven in hem."

"Hij is nog hongerig, rijdt beter dan ooit en is nog nooit zo fit geweest. Hij wil van ons een competitief team maken."