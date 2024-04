Wilco Kelderman haalt Giro niet: Koen Bouwman is vervanger bij Visma-Lease a Bike

Visma-Lease a Bike moet zijn ploeg voor de Giro noodgedwongen aanpassen: Wilco Kelderman is niet op tijd hersteld van de sleutelbeenbreuk die hij opliep in de laatste bocht van Parijs-Nice. Koen Bouwman is zijn vervanger.

Wilco Kelderman kon zijn ongelukkige val in de slotrit van Parijs-Nice bijschrijven op zijn pechpalmares. Dat is door de jaren heen al flink gevuld.



Exact een maand na zijn breuk - op 10 maart - maakte Visma-Lease a Bike bekend dat de 33-jarige klimmer de start van de Giro - op 4 mei - niet haalt.



"Wilco is onvoldoende hersteld van zijn sleutelbeenbreuk. Omdat de revalidatie langer duurt dan verwacht, heeft hij samen met het team beslist om niet mee te doen aan de Ronde van Italië", luidt het op X.



Kelderman eindigde 3e in de Giro van 2020 en was in 2021 5e in de Tour. Koen Bouwman is Keldermans vervanger. Bouwman is momenteel al op hoogtestage met het Giro-team.



Normaal zou ook Wout van Aert de Giro rijden voor de Nederlandse topformatie. Maar na zijn zware val in Dwars door Vlaanderen lijkt de Giro onmogelijk haalbaar.