PSG-coach Luis Enrique deelt steekje uit aan Xavi voor CL-match tegen oude liefde: "Ik ben Barcelona"

In het Parc des Princes ontvangt PSG-coach Luis Enrique vanavond met FC Barcelona zijn oude vlam. Het belooft een beladen kwartfinale te worden, want voor beide ploegen staat er veel druk op de ketel in de CL. Ook naast het veld is de sfeer gespannen door een terreurdreiging: "Natuurlijk maken we ons zorgen."

Ook als trainer bezorgde Enrique de Blaugrana hoogdagen. De legendarische "Remontada" in Camp Nou tegen PSG staat nog in ieders voetbalgeheugen gegrift.

Nog lang voor er sprake was van een trainerscarrière, groeide Enrique als speler uit tot een clubicoon. Hij maakte de gevoelige overstap van Real Madrid naar Barcelona, maar met zijn onverzettelijkheid speelde hij zich al snel in de harten van de Barça-supporters.

Vanavond ontmoet Luis Enrique voor het eerst "zijn" FC Barcelona sinds hij vertrok in 2017. In de andere dug-out neemt zijn voormalige poulain Xavi plaats.

Met de Spanjaard als selectieheer wonnen ze in 2015 hun laatste Champions League. Het pakte zelf de treble, met ook nog de titel en beker in eigen land.

"We kunnen opnieuw dromen", gaat Xavi verder. " We kijken er erg naar uit om opnieuw een kwartfinale te spelen. Met PSG treffen we wel een team dat gebouwd is om de Champions League te winnen. Dit is een sleutelmoment voor ons."

Xavi ging op de persconferentie niet mee in het snedige spelletje. "Luis heeft al mijn respect en is een van de beste trainers ter wereld. Natuurlijk zit het Barcelona-DNA bij hem ingebakken", aldus de 44-jarige Catalaan.

Op de vraag wie er nu het best Barcelona en zijn tikitaka representeert, had Enrique een gevat antwoord klaar. "Zonder twijfel ik. Je hoeft maar naar mijn statistieken en prijzen te kijken."

Hoe groot het belang van deze match ook is, Luis Enrique is niet blind voor wat er zich naast het veld afspeelt. In Parijs zijn er extra veiligheidsmaatregelen genomen, nadat IS gedreigd had met een aanslag.

"Ik hoop dat alles onder controle blijft", vertelde PSG-coach Luis Enrique dinsdag tijdens het persmoment. "Maar natuurlijk maken we ons wel zorgen."

Ook PSG-speler Danilo snijdt het thema aan. "Veiligheid is altijd belangrijk. Voor iedereen, niet alleen voor de spelers. Maar we hebben het volste vertrouwen in de veiligheidsdiensten."

De Franse overheid wil koste wat kost een nieuw trauma vermijden. Op 13 november 2015 pleegden IS-aanhangers een reeks dodelijke aanslagen in de Franse hoofdstad. Een bewakingsagent voorkwam toen een bloedbad in het Stade de France, waar op dat moment Frankrijk - Duitsland aan de gang was.