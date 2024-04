Belgian Cats Lisowa en Mununga lonken naar Final 4 van EuroLeague: "Zijn in staat om Europa te verrassen"

Emma Meesseman is intussen een vaste klant in de Final 4 van de EuroLeague, maar met Maxuella Lisowa-Mbaka en Bethy Mununga tekenen er dit weekend nog 2 Belgian Cats present in Turkije voor de ontknoping van het Europese seizoen. Sporza zocht het duo op in Villeneuve-d'Ascq. "We zijn heel blij om bij de laatste 4 van Europa te staan", klinkt het.

"Ik ben naar hier gekomen omdat ik geloofde in deze ploeg en in dit project. Dat we zo ver zouden geraken in de EuroLeague had ik niet verwacht", geeft Lisowa-Mbaka eerlijk toe.

Maar voor Maxuella Lisowa-Mbaka en Bethy Mununga is het allemaal nieuw. Ook hun club Villenveuve-d'Ascq, gecoacht door bondscoach Rachid Méziane, is er pas voor het eerst bij op dit niveau. Het vooruitzicht van de Final 4 zorgt toch wel voor wat kriebels bij het Belgische duo.

De Final 4 van de EuroLeague, de belangrijkste internationale clubcompetitie, is vertrouwd terrein voor iemand als Emma Meesseman . Zij jaagt dit weekend in Mersin op haar 6e eindzege in de EuroLeague, de 2e op rij met de Turkse topclub Fenerbahçe.

Het seizoen van Villenveuve-d'Ascq tot nu toe is al indrukwekkend geweest: niet alleen plaatsten de vrouwen van Rachid Méziane zich voor het eerst voor de Final 4, maar het team sloot het reguliere seizoen in de Franse competitie ook af als nummer 1. Het vertrouwen staat dan ook in het zenit.

"Ik denk dat we in staat zijn om Europa te verrassen", klinkt het bij Bethy Mununga. "Het klopt dat het al een verrassing op zich is dat we in de Final 4 staan. Dat hadden maar weinig mensen gedacht. We zijn heel blij om erbij te zijn."

Praag is vrijdag de eerste opdracht voor Villeneuve-d'Ascq. In de groepsfase wonnen en verloren de Fransen een keer van de Tsjechen. "We kennen elkaar, dat is een voordeel", meent Mununga. "Het is speelbaar."