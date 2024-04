Wielerclub Wattage ziet dé oplossing voor Soudal-Quick Step: "Ruil Remco Evenepoel voor Wout van Aert"

Weemoedig kijkt iedereen met een blauw hart naar de vroegere voorjaarsdominantie van Soudal-Quick Step. Ook dit seizoen was die verre van aanwezig. "Ik heb het daar moeilijk mee", deelt Tom Boonen in Wielerclub Wattage. Dus brainstormde het panel over een oplossing, niet veel later rolde een opvallende wissel uit de bus. Beluister of bekijk het in de nieuwste aflevering.