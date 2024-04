Karl en José zoeken naar dé troef van solist Van der Poel: "Hij maakt wielrennen minder belangrijk dan wij"

Mathieu van der Poel reed alles en iedereen aan flarden in Parijs-Roubaix. Opnieuw etaleerde hij zijn overmacht tegenover de rest van het peloton. Dat deed Karl en José terugdenken aan ene Tadej Pogacar in Strade Bianche. Hoe kijken onze analisten naar deze uitzonderlijke generatie solisten? "Je moet van die unieke momenten genieten", klinkt bij ons commentaarduo.

José: "En daar speelde hij een cruciale rol zonder enorme inspanningen te leveren. Gewoon door mee te zijn. Hij was mee in het wiel en zette de ploeg daar eigenlijk op rozen."

José: "Op de manier zoals we het ook al in de Ronde konden zien. Mathieu van der Poel en zijn ploegmaats waren top. Ze waren op de juiste momenten op de juiste plaats."

José: "Ja. Die jongens overstijgen de rest van het pak. Maar wat me het meeste opviel vandaag, dat is de ploeg. Vanwaar komen al die mannen? Supergoede renners als Kielich, Vermeersch en Riesebeek. Maar zijn dat ook allemaal geweldige toppers?"

Karl: "Kijken we naar een uitzonderlijke generatie renners? Tadej Pogacar ging in de Strade Bianche solo op 82 km van de finish, Mathieu deed het in de Ronde en Roubaix van heel ver."

Karl: " Mathieu van der Poel heeft het begrip "solo" extra geponeerd. Hij reed vandaag iets meer dan 59 kilometer alleen in de aanval. Had je gedacht dat het van zo ver zou zijn?"

Karl: "Wij kunnen genieten van dit soort solo’s, maar als je er te veel van krijgt. Dreigt de koers dan saai te worden?"

José: "Klopt. Als je, zoals in het voetbal, met een gekleurde bril kijkt, dan kan ik me voorstellen dat je het niet zo fijn vindt. Een supporter van geel, blauw, jeans of rood kan al eens denken: "Ze zijn daar weer." Toch moet je hiervan genieten. Het zijn momentopnames. Dat blijft niet duren."

Karl: "Zou het niet goed zijn als de toppers elkaar niet of veel minder ontlopen?"



José: "Misschien verandert dat wel door wat er dit jaar allemaal gebeurd is. De superzware valpartijen zijn misschien een aanzet om het afwachtende achterwege te laten. En om te nemen wat je kan nemen."

"Ik weet niet of we die spreidstand nog gaan krijgen en dat renners gaan skippen en nog eens skippen. Je kan zoveel skippen tot het allemaal weg is. Pas op. Ik zeg niet dat Wout van Aert het fout heeft aangepakt in de voorbereiding, maar dan komt daar wel de pech op de pech ..."