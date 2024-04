Bizarre beelden in Turkse Supercup: Fenerbahçe verlaat meteen veld uit protest, Galatasaray speelt tegen reserves

Onwaarschijnlijke taferelen in Turkije. Galatasaray heeft de kortste Supercup-wedstrijd ooit gewonnen. Nog voor de minuut scoorde Icardi de winning goal, waarna Fenerbahce prompt - en onder applaus van de tegenstander - het veld verliet uit protest. "Het is tijd voor een reset van ons voetbal", klinkt het in een statement. De ploeg van Dries Mertens liet dan maar zijn reserves opdraven tegen de A-ploeg.