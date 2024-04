Boston Celtics komen met de schrik vrij na inhaalrace van de Sacramento Kings

De Boston Celtics, dit jaar de topfavoriet voor de NBA-titel, heeft zijn 61e zege van het seizoen geboekt in de NBA.

Die kwam er echter niet zonder moeite. In de eigen TD Garden gaven de Celtics in het laatste kwart tegen Sacramento Kings een riante voorsprong uit handen. Pas op zeven seconden voor het einde konden ze de zege alsnog veiligstellen dankzij een treffer van Xavier Tillman: 101-100.

Met 21 punten werd Payton Pritchard topschutter bij de thuisploeg, aan de overzijde lukte De'Aaron Fox liefst 40 punten voor de Kings.

Met amper 16 nederlagen op de teller staan de Boston Celtics autoritair aan de leiding in de Eastern Conference, met een riante voorsprong op eerste achtervolger Milwaukee Bucks. Sacramento Kings is de nummer acht in de Western Conference.

Zonder Toumani Camara - onze landgenoot komt dit seizoen niet meer in actie vanwege een gebroken linkerrib en een scheurtje in de nier - ging Portland Trail Blazers met 102-108 winnen op bezoek bij Washington Wizards.

In de Capital One Arena was Deandre Ayton goed voor 34 punten. Met 21 zeges en 56 nederlagen op de teller blijft Portland voorlaatste in de Western Conference.