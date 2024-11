Van Splash Brothers naar Splash Rivals: Curry steelt de show bij feestelijke terugkeer van "Captain Klay"

Klay Thompson werd gevierd bij zijn terugkeer in San Francisco, Stephen Curry werd gevierd na de laatste buzzer. Met 37 punten loodste Curry de Golden State Warriors voorbij Dallas met 120-117.

Thompson speelt vanaf dit seizoen dan wel voor de Dallas Mavericks, de Dub Nation heeft duidelijk nog een warm plekje in zijn hart. "Ik ben enorm dankbaar", zei hij. "Dit ga ik nooit vergeten."

13 jaar en 4 titels, dat vergeet je niet snel. Bij zijn terugkeer in het Chase Center werd Klay Thompson dan ook begroet door 400 juichende werknemers van de Golden State Warriors, die hem begeleidden van de bus naar de kleedkamer.

Jarenlang eisten ze samen de schijnwerpers op als de Splash Brothers, maar ook met een verschillende outfit aan waren Klay Thompson en Stephen Curry de uitblinkers van de avond.

Thompson was goed voor 22 punten, waarvan 7 op 17 op zijn driepunters. Ploegmaats Luka Doncic en Kyrie Irving deden er samen nog eens 52 punten bij, waardoor de Mavericks een 114-108-voorsprong hadden met nog ruim 3 minuten op de klok.

Meer tijd had Curry niet nodig om de show te stelen, met 12 punten in de slotminuten. Na een heerlijke driepunter vierde hij met zijn "night-night"-beweging om aan te tonen dat hij Dallas had ingestopt.

"Het doet pijn om aan de andere kant van het terrein te staan wanneer hij een van zijn bevliegingen geeft", gaf Thompson toe. Het werd uiteindelijk 120-117.