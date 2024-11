Ajay Mitchell en Oklahoma spoelen nederlaag door met zege tegen LA Clippers, mijlpaal voor Wembanyama

Geen Chet Holmgren meer bij Oklahoma City Thunder. De center kwam in de verloren wedstrijd tegen Golden State hard ten val en liep een breuk op in zijn bekken waardoor hij minstens 8 weken aan de kant staat. Maar zonder het defensieve anker deed Oklahoma het meer dan prima tegen de LA Clippers van James Harden. Rebounds plukken ging moeilijk, maar daar zetten ze veel turnovers tegenover en zo stond Thunder zo goed als de hele tijd op voorsprong. In het eerste quarter ging het met 24-25 nog gelijk op. Maar in het tweede quarter sloeg Oklahoma een kloof van 13 punten aan de rust. In het derde kwart werd de voorsprong zelfs uitgebreid tot 20 punten. De Clippers kwamen wel nog een beetje terug, maar konden nooit meer gelijk of op voorsprong komen. Eindstand: 128-134. Ajay Mitchell mocht voor Oklahoma iets meer dan 10 minuten spelen en kon 2 punten maken, 1 assist geven en een rebound plukken. De uitblinker bij zijn ploeg was Shai Gilgeous-Alexander. Hij maakte maar liefst 45 punten en gaf ook nog eens 9 assists.

Dankzij de overwinning staan Mitchell en co. nu aan de leiding in het Westen met 9 zeges en 2 nederlagen. Maar in het Oosten is er nog een ploeg ongeslagen. De Cleveland Cavaliers hebben al hun 12 wedstrijden gewonnen.



De Chicago Bulls hadden in het derde quarter nochtans een voorsprong van 9 punten, maar die achterstand draaiden de cavaliers nog om. Donovan Mitchell maakte 36 punten, al was het vooral de bank van de Cavaliers die het verschil maakten.



Bij de San Antonio Spurs bereikte Victor Wembanyama een nieuwe mijlpaal. De center speelde niet alleen opnieuw een beresterke wedstrijd met 34 punten, 14 rebounds en 6 assists om met 116-96 te winnen van Sacramento, maar de lange Fransman speelde ook zijn 82e wedstrijd.



Dat wil zeggen dat hij een heel NBA-seizoen gespeeld heeft. Hij komt in een rijtje met Oscar Robertson, Kareer Abdul-Jabbar, Larry Bird, Blake Griffin en Sidney Wicks als de enigen die in hun eerste 82 wedstrijden goed waren voor 1.700 punten, 800 rebounds en 300 assists.