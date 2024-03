Onheilspellend voor WK 2026: VS-Mexico voor 2e jaar op een rij stilgelegd na homofobe gezangen

Toen de VS zich zegezeker wisten om hun Nations League-titel van de voetbalfederatie van Noord-Amerika, Centraal-Amerika en de Caraïben te verlengen, gingen de fans uit het Mexicaanse vak over de schreef.



De Canadese ref Drew Fischer legde in de 88e minuut (bij 2-0 voor de VS) de partij voor 60.000 mensen in het AT&T Stadium in Arlington, bij Dallas, een eerste keer stil.



Na een kleine 5 minuten wachten floot Fischer de match weer op gang om 6 minuten in de extra tijd weer voor 1,5 minuut om dezelfde reden de actie te staken. Uiteindelijk floot hij na 9 minuten extra tijd af.



Tijdens de wedstrijd werd er op de grote schermen opgeroepen om te stoppen met de discriminatoire spreekkoren.



In een mededeling achteraf veroordeelde de CONCACAF de uitlatingen. "Veiligheidspersoneel identificeerde een belangrijk aantal fans en gooide ze buiten. De ref en de matchofficials zetten het FIFA-protocol in werking."



"Het is buitengewoon teleurstellend dat deze kwestie in sommige wedstrijden een probleem blijft, vooral in de context dat er over 2 jaar een enorme kans is om de sport in onze regio verder te laten groeien."



In 2026 organiseren de Verenigde Staten, Mexico en Canada het WK mannenvoetbal.