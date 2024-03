BEKIJK: G-sporters rijden voor het eerst Gent-Wevelgem: "Heb me rot geamuseerd, dit smaakt naar meer"

Gent-Wevelgem pakte gisteren uit met een primeur: voor het eerst was er een Vlaamse klassieker voor G-sporters. Atleten met een fysieke, visuele, verstandelijke beperking of met autisme werden voorgesteld op de Grote Markt in Ieper en reden daarna een lokaal parcours in Ieper. Sportweekend was erbij.

"Het maakt ons gelukkig dat wij hier ook een keer kunnen bij zijn", vertelt handbiker Hans De Gryse. "En zeker ook dat het in de media komt. Dat de mensen weten dat de G-sporters niet allemaal thuis zitten."



"Het is fijn dat G-sport zo op de kaart wordt gezet", vult Laura Lauwerijs, wereldkampioene met een autismespectrumstoornis, aan. "Ik vind het een eer dat we hier mogen rijden."



"We kregen een heel mooie groep renners aan de start", moedigt Bas Van Dycke van G-sport Vlaanderen de inclusie in het wielrennen aan.



De vele fans langs het parcours stuwen de G-sporters vooruit. "We hebben ons rot geamuseerd. Dit smaakt naar meer", droomt winnaar Marvin Odent bij de handbikers. Hij hoopt dat andere klassiekers volgen.