BEKIJK: Fernando Alonso bestraft voor "gevaarlijk rijden" net voor crash van George Russell

Fernando Alonso heeft 2 plaatsen moeten inleveren in de uitslag van de GP van Australië. De Spanjaard van Aston Martin kreeg een tijdstraf voor "potentieel gevaarlijk rijden" net voor de zware crash van George Russell in de slotronde.

Fernando Alonso en George Russell waren in de slotfase verwikkeld in een gevecht voor de zesde plaats. Russell zat al rondenlang onder de achtervleugel van de Spanjaard tot hij in de slotronde een bocht miste.

De Mercedes van Russell raakte de bandenmuur en werd het circuit weer opgeslingerd. De race eindigde met een virtuele safety car, gelukkig bleef de Engelsman ongedeerd.

"Als ik eerlijk ben, ik weet echt niet wat er juist gebeurd is", reageerde Russell na de race. "Ik lag een halve seconde achter Fernando, maar toen ik de bocht aansneed zat ik bijna in zijn versnellingsbak. Daarna verloor ik de controle en ging ik eraf."

De stewards bekeken de beelden en beslisten om Alonso een straftijd van 20 seconden op te leggen. Zo valt hij in de uitslag terug van plaats 6 naar plaats 8, ploegmaat Lance Stroll en Yuki Tsunoda profiteren.