Viktoria Plzen! Sporza-surfer heeft duidelijk voorkeur voor opponent van Club Brugge in kwartfinale Conference League

Club Brugge zit samen met 7 andere clubs in de pot voor de kwartfinales van de Conference League. Om 14 uur wordt er geloot. Bijna 17.000 Sporza-surfers kozen hun favoriete opponent in onze poll: met 40 procent kwam Viktoria Plzen uit Tsjechië uit de bus.

Tegen wie zie je Club Brugge graag uitkomen in de kwartfinales?

De heen- en terugwedstrijden zijn op 11 en 18 april. Er wordt meteen al geloot voor de halve finales en de finale. De finale is op 29 mei in de AEK Arena in Athene, Griekenland.