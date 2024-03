Elena Dhont viert comeback na zware blessure met 2 goals voor Twente: "Fantastisch om terug te zijn"

Red Flame Elena Dhont heeft zondagavond haar rentree gemaakt bij Twente. De 25-jarige aanvalster was sinds eind augustus buiten strijd door een breuk in haar voet. In haar eerste match in maanden maakte ze meteen twee doelpunten in een belangrijk duel tegen PSV (3-1).

De carrière van Elena Dhont is de voorbije jaren verstoord door zware blessures. In november 2020 viel ze uit met een gebroken knieschijf tijdens een competitiewedstrijd. Ze moest toen anderhalf jaar revalideren.

Vorige zomer stond ze opnieuw voor een lange periode zonder voetballen. Deze keer brak ze haar voet tijdens een training.

Eind februari sloot ze opnieuw volledig aan bij de spelersgroep van de competitieleider. Afgelopen weekend kwam ze voor het eerst in meer dan zeven maanden nog eens in actie. Dhont mocht in de 70e minuut invallen bij 1-1 tegen PSV, de derde in het klassement.

Het was een rentree in schoonheid voor Dhont, want ze scoorde in de 81e en 87e minuut. De doelpunten leverden Twente de zege op in de topper: 3-1.

"Het is fantastisch om weer terug te zijn en dan meteen dit te doen voor het team", reageerde Dhont achteraf opgetogen. "Zo'n rentree had ik niet durven dromen. Hier zal ik toch even van genieten."