Felipe Massa spant rechtszaak aan voor mislopen van F1-titel in 2008: "Historisch onrecht"

In de Formule 1 zijn momenteel alle ogen gericht op de strijd achter de schermen van het Red Bull-team, maar voormalig Ferrari-rijder Felipe Massa (42) wil graag terug naar 2008. Hij spant een rechtszaak aan om het WK, dat hij nipt verloor van Lewis Hamilton na Crashgate.

Tijdens de safetycarinterventie liep het mis voor Felipe Massa. Hij was, net als heel wat rijders de pits ingedraaid, maar Ferrari gaf te vroeg groen licht. Massa sleurde de brandstofslang (tanken kon toen nog tijdens een race) mee en moest snel halt houden om het ding te laten verwijderen.

Daarvoor moeten we terug naar de GP van Singapore in 2008. Renault-teambaas Flavio Briatore liet tweede rijder Nelson Piquet jr. opzettelijk crashen, zodat de safetycar het stratencircuit op moest. Dat kwam ploegmaat Fernando Alonso goed uit om de race te winnen.

Zo'n 15 jaar geleden ging het in de Formule 1 niet over Red Bull-gate, wel over Crashgate.

Een jaar later gaf Nelson Piquet jr. toe dat hij met opzet zijn auto in de muur moest parkeren van zijn team. Zijn bazen werden geschorst, Piquet jr. (nota bene een landgenoot van Felipe Massa) niet.



Ook Alonso niet en zo bleef de uitslag van de race staan. Iets waar Massa anderhalf decennium later nog altijd nijdig om is. Hij heeft het over reputatieschade en het mislopen van "tientallen miljoenen".

Massa huurde advocaten in om de uitslag van de grand prix in 2008 aan te vechten. Het Formula One Management (FOM) en de Internationale Automobielfederatie (FIA) kregen een ultimatum, maar lieten dat verlopen volgens de voormalige F1-coureur.

Nu trekt Massa naar het het Britse hooggerechtshof met zijn zaak. Daar daagt hij ook voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone (93) uit.

