Toon Aerts geopereerd aan gebroken neus: "Ik heb geen pijn, zaterdag hervat ik al mijn trainingen"

Toon Aerts kan zijn trainingen hervatten, een kleine week na zijn neusoperatie. Enkele weken geleden brak hij zijn neus tijdens de Internationale Sluitingsprijs in Oostmalle. "Door mijn verstopte sinussen en hoofdpijn is het wel nog wat opletten", zegt Aerts.

Maandag ging Aerts even onder het mes. De operatie verliep zonder problemen.

"Ik ben maar een kwartiertje in slaap geweest. Ik heb het gevoel dat ik verkouden ben, maar dat is door het bloed in mijn sinussen", aldus de veldrijder.

Aerts kan snel opnieuw op de fiets zitten. "Ik zou eigenlijk al op de fiets mogen zitten, want ik heb geen pijn. Toch wacht ik nog even, want door de verstopte sinussen en hoofdpijn is het nog opletten."

Zaterdag traint Aerts voor het eerst. "Dan heb ik twee weken niks gedaan. Dat is perfect", zegt een optimistische Aerts.