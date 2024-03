Leipzig neemt gestrande fans met de spelersbus mee naar huis vanuit Madrid

Mooie actie van de Duitse topclub RB Leipzig: omdat het grondpersoneel van de luchtvaartmaatschappij Lufthansa staakt, bieden ze 15 gestrande supporters de terugrit per spelersbus aan.

Om 10 uur vanochtend vertrekken ze vanuit Madrid voor een reis van ongeveer 30 uur naar Leipzig, inclusief een overnachting onderweg in Frankrijk, betaald door de club.

15 gestrande fans zullen niet morren, zij hebben een plaats in de spelersbus van RB Leipzig aangeboden gekregen.

RB Leipzig , het team van Rode Duivel Loïs Openda, kon gisteravond op meer dan 4.000 supporters rekenen in het Bernabeu-stadion van Real Madrid .

Meer dan 4.000 Leipzig-fans woonden gisteren de Champions League-match in Madrid bij.

Leipzig werd gisteravond uitgeschakeld in de 1/8e finales van de Champions League. Het speelde 1-1 gelijk, nadat het de heenmatch in eigen huis had verloren met 0-1.