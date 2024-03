Vandenbempt ziet dat het BAS een potentiële bom ontmijnde: "Heleboel onrust voorkomen"

Eindelijk is de soap rond Anderlecht - Racing Genk ten einde. Het BAS besliste dinsdag dat het veelbesproken duel dan toch niet herspeeld moet worden. Een beslissing die onze analist Peter Vandenbempt toejuicht: "Anders waren we in een onmogelijke situatie gekomen."

"Wat mij betreft is dit de enige logische beslissing in een zaak die er geen had mogen zijn", vindt Vandenbempt van de uitspraak.

"Dit dossier werd ondertussen ook met argusogen gevolgd door de UEFA en de FIFA. Want met de eerdere beslissing om het duel te laten herspelen, had de disciplinaire raad een belangrijk principe op de helling gezet. In de sport en het voetbal aanvaard je normaal gewoon beslissingen en fouten van de ref."

"Nu was er een achterpoort geopend die een vlot verloop en een goeie organisatie van een competitie op de helling zette. We zouden in een situatie gekomen zijn waarin het onmogelijk was om nog matchen te organiseren."

"En oké, ik kan me iets voorstellen bij de onvrede van Racing Genk, maar aan het einde moet je beslissingen en - helaas - ook fouten van de scheidsrechters aanvaarden. Hoe moeilijk dat soms is."