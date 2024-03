OHL snoept nieuwe CEO Frédéric Van den Steen weg bij Beerschot: "Niet over een nacht ijs gegaan"

"De keuze om naar Leuven te komen, is een weloverwogen beslissing waar ik niet over één nacht ijs gegaan ben. Ik geloof in het project van deze club en de steun van de eigenaars om een nieuwe cyclus op te starten."

Voor de nieuwe CEO van OHL "staat Leuven synoniem met voetbal". "OH Leuven is ondertussen al jaren een vaste waarde in het profvoetbal en heeft altijd kunnen rekenen op een trouwe achterban. De laatste jaren is de club enorm gegroeid naast het veld, waarbij er heel wat niet-sportieve medewerkers bij kwamen."



"Ik kijk ernaar uit met dat team aan de slag te gaan en samen met hen OH Leuven nog meer op de kaart te zetten."

Volgens Chris Vandebroeck is het bestuur alvast "zeer nauwkeurig te werk gegaan". "Van den Steen heeft veel ervaring en hij heeft de voorbije jaren uitstekend werk geleverd bij Beerschot. Ik heb alle vertrouwen dat Frédéric de juiste man is voor de verdere uitbouw van onze mooie club."

Op de website van Beerschot zegt Van den Steen "tot het einde van het seizoen zijn uiterste te doen" voor de club en "alle lopende dossiers af te handelen".