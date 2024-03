Spion in het peloton laat in zijn notities kijken: "Op kerstavond zag een collega plots Remco met lichtjes"

vr 1 maart 2024 12:09

Nu het voorjaar echt begonnen is, schiet ook onze spion in actie. Wat viel hem de voorbije koersen op? Over een onrustige Arnaud De Lie, de snijtand van Oier Lazkano en de genieter in Remco Evenepoel.

"Een opvallende figuur, dat is het minste dat je kan zeggen over Oier Lazkano."



"Toen ik hem in Kuurne-Brussel-Kuurne meezag gaan met Van Aert, moest ik terugdenken aan de vele verhalen die ik al gehoord had." "5 jaar geleden werd Lazkano uit de Ronde van Navarra gezet nadat hij een bidon had gegooid naar Kobe Goossens. Lazkano had toen maar 1 voortand, een opmerkelijke verschijning." "Toen ik eens samen met hem op hotel zat, bestudeerde ik zijn bord tijdens het diner. Laat ons zeggen dat Lazkano als een Bourgondiër zijn maag vulde. Messcherp stond hij toen niet."



"Maar toch liet Lazkano toen al flitsen van zijn talent zien, met lange ontsnappingen." "Dit jaar lijkt hij helemaal ontbolsterd. Schrijf hem maar op voor de volgende Vlaamse koersen. Ik baal nu al dat ik Lazkano lastminute nog uit mijn team heb geklikt in de Sporza Wielermanager."

Onrust in het hoofd van De Lie

"Wie misschien iets meer verwacht had van zijn eerste voorjaarskoersen, was Arnaud De Lie." "Dat merk je ook aan zijn gedrag. De Lie oogt wat nerveus. Vorig jaar had hij nu al 3 streepjes achter zijn naam staan: 2 zeges in Bessèges en 1 zege in Valencia." "Het feit dat hij nu nog niet gewonnen heeft, zorgt voor onrust in zijn hoofd. Het is iets waar hij voor eerst in zijn carrière mee geconfronteerd wordt." "Maar over zijn conditie hoeft De Lie zich geen zorgen te maken. Eerst ging hij vrij vlot mee in de eerste waaier onder aanvoering van 5 renners van Visma-Lease a Bike. Op de Muur was hij de man die het heft in handen nam achter koploper Jorgenson." "Met een ritzege in Parijs-Nice zou De Lie wel eens vertrokken kunnen zijn voor een vruchtbaar voorjaar. Elke kans die hij in de Koers naar de Zon krijgt, zal hij willen grijpen."

