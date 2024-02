Mecanicien ging met gezichtsmasker op startblad tekenen: Amerikaans team betrapt op fraude in Vlaamse koers

Het Amerikaanse vrouwenteam Cynisca Cycling heeft een schorsing aan het been. Bij gebrek aan voldoende rensters om deel te nemen aan de Argenta Classic - 2 Districtenpijl Ekeren-Deurne ging een mecanicien het startblad ondertekenen om de koerscommissarissen op het verkeerde been te zetten.

Minstens vijf rensters per ploeg. Dat was de vereiste om een team aan de start te brengen van de Argenta Classic - 2 Districtenpijl Ekeren-Deurne.

Een probleem voor Cynisca Cycling dat maar met vier Amerikaanse rensters was afgezakt naar Antwerpen. Sportief directeur Danny Van Haute droeg zijn viertal dan maar op om te liegen over een 5e renster.

De 5e renster was "ziek" gevallen, klonk het. De koerscommissarissen trapten er niet in: zonder handtekening op het startblad geen startbewijs.

Ook dat probeerde ploegbaas Van Hautte te omzeilen. Hij vroeg zijn vrouwelijke mecanicien om met een koerstenue aan en een gezichtsmasker op het startblad te gaan tekenen. Zonder succes, Cynisca Cycling mocht niet van start gaan.

De Internationale Wielerunie (UCI) gaat niet licht over de poging tot fraude. Ploegbaas Danny Van Hautte is tot eind 2025 geschorst. Ook de mecanicien heeft een schorsing aan haar been.

De Amerikaanse rensters kwamen ervan af met een waarschuwing. De ploeg moet één UCI-koers overslaan. Cynisca Cycling kan nog in beroep gaan bij het TAS.