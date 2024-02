Ook hondenweer kan onstuitbare Vingegaard niet van derde ritzege én eindwinst houden in Gran Camiño

Met dominante zeges in rit twee en drie (de openingsrit was geneutraliseerd) had Jonas Vingegaard iedereen weggeblazen in de Gran Camiño. Enkel pech leek hem van de eindzege te kunnen houden in de pittige slotrit naar Chantada.



Pech of de weergoden, want het peloton moest de finale in apocalyptische omstandigheden afwerken. De organisatie had de rit eerder al wat ingekort.

Neilson Powless wou zich niet neerleggen bij de Deense dominantie en opende de finale al vroeg.

Wat later kreeg Powless gezelschap van enkele vluchters. Het groepje begon met een voorsprong aan de slotklim, de Monte Aloia, maar in de gietende regen waren ze op 3 kilometer van de streep eraan voor de moeite.



Het signaal voor Vingegaard om zijn duivels te ontbinden. Niemand kon de tweevoudige Tourwinnaar volgen, hij reed resoluut naar zijn derde ritzege. Vorig jaar pakte Vingegaard 3 op 3 in de Gran Camiño, dit jaar 3 op 4.



Lenny Martinez toonde zich 'the best of the rest' en werd tweede, voor Hugh Carty en Egan Bernal. Cian Uijtdebroeks werd zesde.



Martinez pakte zo nog de tweede plaats in de eindstand op een kleine 2 minuten van Vingegaard. Uijtdebroeks is vijfde op 2'14".