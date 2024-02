Club Brugge verliest opnieuw Deens clubicoon: Ulrik le Fevre (77) overleden

Voormalig voetballer Ulrik le Fevre is op 77-jarige leeftijd overleden. De Deense flankaanvaller won in de jaren 70 met Club Brugge drie landstitels en speelde ook de UEFA Cup finale tegen Liverpool.

Ulrik le Fevre was een belangrijke pion in de Brugse succesploeg in de jaren 70. Onder coaches Leo Canjels en de legendarische Ernst Happel wonnen Le Fevre en Club in 1973, 1976 en 1977 de Belgische landstitel.



In 1976 haalde Club ook de finale van de UEFA Cup, waarin het verloor van het Liverpool van Kevin Keegan.

In 1977 keerde Le Fevre terug naar Vejle BK in zijn thuisland Denemarken, de club waar hij ook zijn carrière begonnen was. Voor zijn passage in België speelde Le Fevre ook nog drie seizoenen bij Mönchengladbach, waarmee hij twee Duitse titels veroverde.



Het vertrek van Le Fevre werd destijds in Brugge opgevangen met de komst van zijn landgenoot Jan Sørensen. Die laatste overleed vorige week op 68-jarige leeftijd.



Le Fevre kwam in 143 wedstrijden voor Club Brugge tot 43 doelpunten. Hij kwam ook 37 keer uit voor het Deense nationale elftal en scoorde daarin 7 keer.