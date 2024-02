BEKIJK: Messi passeert met geniale ingeving geblesseerde speler én wint openingsduel MLS voor Inter Miami

Deze actie van Messi gaat viraal. De 36-jarige wereldkampioen valt moeilijk af te stoppen door de defensie van Real Salt Lake. Maar ook een onverwachte hindernis - een verdediger die geblesseerd op de grond ligt in het halve maantje - neemt hij spelenderwijs.



Met een technisch perfecte uitvoering wipt de nummer 10 de bal over zijn gewonde opponent.



Het was een bewijs dat Messi scherp stond. Want er waren twijfels over zijn fysieke paraatheid na een beschamende promotour, waarbij heel wat Aziatische fans zich bedrogen voelden, omdat de Argentijnse held niet of amper in actie kwam.



De ex-vedette van Barcelona en -PSG speelde afgelopen nacht de hele match en was de draaischijf van zijn ploeg. Dat zag ook coach Gerardo "Tata" Martino: "Hij was in vorm, speelde bevrijd en toonde zijn snelheid."



Salt Lake City begon voorzichtig aan de partij, Miami domineerde. Bijna had Messi de eerste goal van het seizoen gemaakt, maar zijn vrijschop vanaf 25 meter werd van de lijn gekopt.



