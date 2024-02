Genk neemt afscheid van Joseph Paintsil: winger vertrekt op Amerikaans avontuur bij LA Galaxy

Wat al even in de pijplijn zit, is nu ook officieel. Joseph Paintsil (26) trekt de deur bij Racing Genk achter zich toe en gaat het Amerikaanse avontuur aan bij LA Galaxy. De winger tekent er een contract voor vier jaar. In Limburg wordt zo'n 8,5 miljoen euro in het laatje gelegd.

Al even flirt Joseph Paintsil met LA Galaxy, vanaf vandaag gaan de twee ook een verbintenis aan.

Zo ziet KRC Genk een derde sterkhouder vertrekken, nadat het in januari Daniel Muñoz en Gerardo Arteaga kwijtspeelde. Een kleine 9 miljoen euro is de compensatie die ze in Limburg ontvangen.

"Joseph is de afgelopen jaren een belangrijk lid geweest van een van de beste clubs van België en een van de meest prominente nationale teams van Afrika", klinkt het bij zijn nieuwe werkgever.

"We zijn dan ook verheugd om te kunnen aankondigen dat hij zich bij LA Galaxy zal aansluiten", aldus voorzitter Will Kuntz. "We kijken ernaar uit om zo'n dynamische aanvaller in de bloei van zijn carrière aan onze groep toe te voegen en dat hij een sleutelfiguur zal zijn in onze jacht op onze volgende trofeeën."