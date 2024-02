Jan Vertonghen in De Dag van Vandaag: "In Amsterdam quizde ik 2 jaar lang elke maandag"

Rode Duivel en Anderlecht-speler Jan Vertonghen schoof gisteravond samen met Erik Van Looy en Jennifer Heylen aan bij Bart Cannaerts in het quizprogramma De Dag van Vandaag. Hij vertelde er onder meer over zijn quizverleden toen hij nog voor Ajax speelde. "Maar we eindigden nooit in het linkerrijtje." Had hij gisteren meer succes? Bekijk het hieronder.