Andreas Brehme, de Duitser die de WK-finale van 1990 besliste, is overleden

di 20 februari 2024 09:49

Duitsland is ontwaakt met het nieuws dat de man die hen in 1990 de wereldtitel schonk, is overleden. Andreas 'Andy' Brehme vergaarde eeuwige roem met de enige treffer in de WK-finale tegen Argentinië.

Andreas Brehme was al 21 jaar toen hij bij Kaiserslautern op het hoogste niveau in Duitsland debuteerde. Daar etaleerde hij al snel zijn twee grootste troeven: zijn veelzijdigheid en zijn staalharde schot. Die eerste troef zorgde ervoor dat Brehme zowat overal op het veld uitgespeeld kon worden. Hij was perfect tweevoetig - uitzonderlijk in de jaren 80 - maar kwam het beste tot zijn recht op de linkerflank.



Met zijn staalharde schot was Brehme dan weer de schrik van alle Duitse doelmannen. Hij specialiseerde zich in vrijschoppen en strafschoppen en scoorde in zijn carrière, als verdediger, bijna 100 goals. Zijn belangrijkste doelpunten maakte Brehme zonder twijfel in 1990, waar hij eerst in de halve finale van het WK de enige goal maakte tegen Engeland, vervolgens ook de eerste strafschop omzette in de beslissende penaltyserie en ten slotte ook in de finale tegen het Argentinië van Maradona ook de enige goal maakte, weer een strafschop. (lees voort onder de foto)

Brehme scoort een strafschop in de WK-finale van 1990.