Wout van Aert was zelfs niet van plan om te sprinten: "Maar de benen voelden goed, dus ik kon maar proberen"

Op koersdag 5 is het al prijs. Wout van Aert heeft in Portugal zijn eerste zege van het seizoen gepakt. En dat het zo vroeg raak is, deed onze landgenoot zichtbaar deugd: "Zeker omdat het in de sprint gebeurde", blikte Van Aert terug.

Wat goed is, komt snel, klinkt een wijsheid.



Wel: Wout van Aert pakte nooit sneller een overwinning dan dit jaar. Zijn vorige 'vroegste' zege boekte hij twee seizoenen geleden op 26 februari. Dat was toen wel meteen op zijn eerste koersdag in de Omloop.

Dat WVA nu 10 dagen vroeger raak schiet in Portugal, doet evenwel het beste vermoeden.

"Het is altijd belangrijk om een zege te pakken in het begin van het seizoen", vertelde Van Aert in een eerste reactie na de finish. "Dit is goed voor het vertrouwen. Zeker in een sprint - het was niet makkelijk. Ik ben blij."

En dan te denken dat Van Aert bij de start van de etappe niet van plan was om mee te sprinten. "Pas in de laatste 10 tot 15 kilometer heb ik de beslissing gemaakt", zei hij.

"Ik zat na de tussensprint in een goede positie en de licht oplopende sprint lag me wel. Ik voelde dat de benen goed waren, dus ik dacht: ik kan het maar proberen."

"Opluchting? Dat is verkeerd uitgedrukt. Het is gewoon leuk. Dit is een hoog aangeschreven koers, dus het is niet gemakkelijk om zo'n sprint te winnen. En winnen blijft altijd plezant."